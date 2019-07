Per evitare un animale finisce contro un palo

Incidente nella notte tra venerdì e sabato, un'ora dopo la mezzanotte in corso Cesare Alfieri a Sostegno. Un 61enne residente in paese, a suo dire, per evitare l'investimento di un animale avrebbe perso il controllo della sua auto terminando la corsa contro un palo dell'illuminazione elettrica. I carabinieri intervenuti hanno dovuto allertare i tecnici dell'Enel per mettere in sicurezza la zona. Il palo, infatti, era piegato e la plafoniera penzolante. Sono in corso ulteriori accertamenti, sulle modalità dell'incidente, da parte dei militari.