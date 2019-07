Schianto in autostrada: vettura distrutta a Borgo d'Ale

Ancora un incidente sulla A4: sabato mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, Comando Provinciale di Vercelli, è intervenuta nel tratto compreso tra la barriera di Rondissone e l’uscita di Borgo d’Ale, in direzione Milano, in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto una Mazda CX5. L’autovettura, dopo aver urtato il new jersey, ha finito la sua corsa in prima corsia.

Praticamente illeso il conducente, un cittadino egiziano classe 1973, mentre l'auto è stata gravemente danneggiata.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e collaborato con gli altri soccorritori intervenuti per le formalità del caso. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, c'erano il personale del 118, della polizia stradale e delle autostrade. Nel tratto stradale coinvolto si è registrato solo qualche disagio alla viabilità.