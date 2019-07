Paura alla serata di festa: padre e figlia restano feriti

Si sta ricostruendo la dinamica dell'incidente che ha coinvolto, nella sera di venerdì, un uomo di 48 anni e la figlia di 2. I due non sono caduti da un seggiolino volante, come era stato inizialmente comunicato, ma sarebbero finiti rovinosamente a terra, urtati dopo essere caduti in avanti mentre si trovavano nell'area vicino alla giostra (area ben delimitata e segnalata dagli esercenti del luna park e all'interno della quale non si può transitare). L'uomo e la piccola, soccorsi dal 118, sono stati portati all'ospedale Sant'Andrea: la bambina è stata trattenuta in osservazione ma le sue condizioni non destano preoccupazione; il padre, invece, ha riportato una frattura e una lussazione.