Palazzolo: foto e video dell'incendio

Sono ancora in corso le attività di spegnimento dell'incendio scoppiato nel pomeriggio a Palazzolo Vercellese, nell'are aantistante la ditta Vescovo.

Tuttora il comando Provinciale di Vercelli dei Vigili del Fuoco, supportato dal distaccamento permanente di Livorno Ferraris e distaccamenti volontari di Santhià e Trino, è impegnato nelle operazioni di contenimento delle fiamme.

Il rogo è scoppiato nel pomeriggio, per cause in via di accertamento e sta interessando il materiale accatastato all'esterno dello stabilimento. La nube di fumo nero e denso è visibile da molta distanza e il Comune ha invitato i cittadini a restare in casa e tenere porte e finestre chiuse in via precauzionale.