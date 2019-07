Incendio alla ditta Vescovo - FOTO

Un vasto incendio, visibile anche da lontano, si è sviluppato, dalle 16 di oggi, all'esterno dei capannoni della ditta Vescovo di Palazzolo Vercellese, azienda che si occupa di riciclaggio di vari materiali di recupero.

Le fiamme, al momento non ancora spente, stanno distruggendo il materiale stoccato sul piazzale antistante il centro di lavorazione. Da lontano è visibile una vasta colonna di fumo nero e denso.

Sul posto sono in azione, da quasi tre ore, diverse squadre dei Vigili del Fuoco, partite dal Comando Provinciale di Vercelli con autobotte e autopompa e dai distaccamenti di Livorno Ferraris, Trino e Santhia: le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso, mentre sul posto sono presenti anche forze dell'ordine e tecnici per i rilievi del caso. Sono intervenuti anche degli aerei, così da spegnere l'incendio quanto prima.

Per prudenza, le persone hanno sigillato le finestre.