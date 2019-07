Incendio a Palazzolo: "Chiudete porte e finestre e restate in casa"

"Si invita la popolazione a chiudere porte e finestre e, possibilmente, a rimanere in casa". In attesa che vengano chiarite le possibli conseguenze ambientai del vasto incendio scoppiato nel pomeriggio di sabato, il Comune di Palazzolo invita i residenti alla massima prudenza.

"L'incendio è tenuto sotto controllo dai Vigili del Fuoco", prosegue la nota diffusa dall'amministrazione comunale. Tuttavia la prudenza, in questi casi, non è mai troppa. Da Palazzolo, attraverso i social, sono molte le testimonianze fotografiche condivise dai residenti, molti dei quali avevano già provveduto a chiudere porte e finestre iin via precauzionale.

(notizia in aggiornamento)