Cadono dalla giostra: uomo e bimba in ospedale

E' salito sul "calci-in-culo" con una bimba in braccio. Ma qualcosa è andato storto e i due, un uomo e la piccola, sono rovinati a terra.

E' accaduto nella serata di venerdì a Tricerro, nella zona dove sono state allestite le giostre in occasione della sagra e della festa patronale.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno portato in ospedale l'uomo e la bambina: il primo è stato ricoverato in codice giallo, la piccola in codice verde: il che significa che, per fortuna, le condizioni di entrambi non sono gravi.

Sull'incidente sono in corso accertamenti.