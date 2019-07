Alpinista precipita sul massiccio del Rosa

E' in corso una complessa opera di recupero di un alpinista caduto sul massiccio del Monte Rosa, precipitato durante l’ascesa della Punta Giordani (4046 metri). A dare l'allarme una guida che ha assistito all'incidente allertando la centrale operativa di Aosta.

Purtroppo a causa delle condizioni meteo in peggioramento l'eliambulanza del soccorso non ha potuto recuperare né i compagni di cordata né l’alpinista precipitato.

Dell'intervento si sta ora occupando il Soccorso Alpino Piemontese che ha attivato l’eliambulanza 118 per il trasporto in quota delle squadre a terra: una volta raggiunti, i due alpinisti non coinvolti nella caduta verranno accompagnati a valle e, condizioni meteo permettendo, si cercherà anche di individuare il corpo dell'alpinista precipitato.