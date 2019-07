Parco Camana, nuova fontana (per la gioia dei bambini)

Per i nostalgici della storica vasca, e anche per la gioia dei bambini che ogni giorno frequentano Parco Camana, ecco in funzione la fontana edizione 2019.

Da venerdì, nell'area del Parco oggetto di un recente restyling, è in funzione il getto d'acqua che offre anche un po' di refrigerio nei caldi pomeriggi estivi.

La nuova "fontana" è temporizzata (di sera è spenta e di giorno funziona solo in certi orari), e l'acqua viene recuperata e rimessa in circolazione. Nei prossimi giorni si vedrà se la novità troverà l'approvazione di mamme e bambini. Per ora c'è solo un'avvertenza da tenere a mente. È bene star lontani dal bocchettone che spara l'acqua. Quando la fontana si accende, il getto è davvero potente (come si può notare dalla foto).