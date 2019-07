Morra all'Entella, "tegola Iezzi" per Gilardino

LA PRIMA TEGOLA

Il promettente laterale destro (ma che può giocare anche a sinistra) Roberto Iezzi è stato stoppato alle visite mediche. Dovrà effettuare ulteriori e approfonditi accertamenti. Auguriamogli e auguriamoci che sia una cosa breve.

È la prima tegola per Alberto Gilardino: con Sangiorgi e De Marino, è uno dei giovani più promettenti.





CAPITOLO TIFOSI

Sembra che cisia uno scoramento generalizzato. Critiche a Massimo Secondo (e Varini, ovvio) e la minaccia di disertare lo stadio. Ma c'è anche qualche voce che dice: continuerò a seguire la Pro Vercelli, come ho fatto anni addietro, quando la squadra giocava a Romentino o Caltignaga. La Pro Vercelli, insomma, come fede. Non importa chi alleni o diriga o giochi. Importa la maglia, quella Maglia.





CESSIONI

Accanto ai già ceduti (Mammarella alla Ternana, Germano al Padova, Tedeschi alla Carrarese, Polidori e Da Silva al Siena) è da registrate la cessione di Claudio Morra all'Entella. L'attaccante, insomma, torna a giocare nella serie cadetta. Vicini alla cessione anche Filippo Berra (Pordenone, ma c'è la concorrenza del Venezia) e Max Gatto (Arezzo, pare).

Probabilmente Varini cercherà di piazzare anche Comi e Nobile. Solo Azzi e Milesi dovrebbero far parte della rosa a disposizione di Gilardino.





AMICHEVOLI

Due amichevoli nella stessa giornata - Giovedì 25 luglio al Piola, - per la Pro Vercelli.

Alle ore 15,30 la squadra di Gilardino affronta l’Equipe Lombardia, e alle ore 19,45 il Brera. Ingresso libero.

Poi un'amichevole di tutto rispetto: domenica 28, sempre al Piola, alle ore 17,30 si gioca Pro Vercelli-Casale.