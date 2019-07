Si getta dal terzo piano, grave un 26enne

Si getta dal balcone al terzo piano di un condominio di via Asmara all'1 di questa notte e finisce sopra il cofano di una Rover 600 parcheggiata in strada che attutisce l'urto della caduta da oltre 10 metri. Il rumore sordo sveglia nel cuore della notte i residenti che si accorgono subito del fatto e allertano il 112. Si tratta di un 26enne, prontamente soccorso dai carabinieri e dall'equipe medica del 118. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano, il giovane è attualmente in prognosi riservata. Dovrebbe entrare in sala operatoria e le su condizioni verranno valutate nelle prossime ore