Maxi tamponamento a Balocco

Maxi tamponamento, nella serata di venerdì, sulla Torino - Milano, all'altezza di Balocco. A innescare la serie di incidenti, avvenuti poco dopo le 19, è stata l'uscita di strada di una Lancia Ypsilon che viaggiava in direzione Milano. Dopo una sbandata, ha prima colpito il guard rail di destra per poi finire contro il new jersey di sinistra.

In seguito all'incidente si sono create code e rallentamenti. E, circa 300 metri a monte del sinistro, una Volvo ha tamponato le auto in coda, prima di terminare la propria corsa scavalcando il guard rail e incastrandosi tra le carreggiate.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute due squadre rispettivamente dei distaccamenti di Livorno Ferraris e dei volontari del distaccamento di Santhià.

Nel tamponamento sono ststi coinvolti in tutto 8 mezzi, fortunatamente il bilancio risulta essere di un ferito lieve.

L'intervento dei Vigili del fuoco è servito alla messa in sicurezza dei mezzi e agli accertamenti delle condizioni sanitarie dei coinvolti. Sul posto sono intervenuti due volanti della Polizia Stradale, un mezzo del 118 e il personale di Satap.

La circolazione stradale non è stata interdetta, ma si sono registrati forti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.