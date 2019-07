Al volante dopo aver bevuto: tre persone nei guai

Controlli a tappeto, in Valsesia, per prevenire il rischio di incidenti a causa del troppo alcol.

I controlli effettuati dai Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Borgosesia, incrementati al fine di garantire un’estate tranquilla e senza pericoli per la circolazione stradale, hanno portato alla denuncia all’autorità giudiziaria e amministrativa di tre persone sorprese alla guida dei propri veicoli con un tasso alcolico superiore alla soglia consentita.



A carico dei soggetti controllati, in transito da Varallo in ore notturne, sono risultati esiti pari a 1,86, 1,70 e 0,82 g/l e dunque è scattata la denuncia, il sequestro del mezzo e il ritiro della patente di guida.