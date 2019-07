Una nuova strada per collegare Vercelli e Novara

C'è anche la creazione di una nuova bretella di collegamento tra Novara e Vercelli nel dossier delle opere strategiche per il Piemonte, presentato al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli dal presidente della Regione, Alberto Cirio, e dall’assessore Marco Gabusi.

La necessità di avere un'arteria di collegamento più rapida e meno congestionata della provinciale 11 - che attraversa centri abitati, è stretta ed è frequente teatro di incidenti, anche mortali - è stata tra i temi al centro della recente campagna elettorale per la Regione. Ogni giorno ci sono centinaia di persone che, per motivi di lavoro, di studio o per esigenze sanitarie percorrono la strada tra i due centri, subendo le conseguenze di traffico e rallentamenti.

Una situazione destinata ad accentuarsi dopo la costruzione della Città della Salute di Novara, che fungerà da polo sanitario di riferimento anche per molti malati del vercellese e che i presidenti delle due Province, Federico Binatti e Carlo Riva Vercellotti vorrebbero poter affrontare. Analoga richiesta era stata sollevata, nelle scorse settimane, anche da Confindustria per la quale il tema del collegamenti e delle infrastrutture è centrale.