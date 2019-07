Da Firenze a Vercelli per il brevetto di volo

Riceviamo e pubblichiamo.

La scuola di volo dell’Aeroclub Vercelli ancora sugli scudi.

Ennesimo riconoscimento per la scuola di volo dell’Aeroclub Vercelli che per il terzo anno è stata scelta dalla prestigiosa scuola aeronautica “Giulio Dohuet” di Firenze per far conseguire l’attestato di volo per diporto sportivo ai suoi allievi.

Quest’anno sono ben otto i cadetti della Dohuet che sono impegnati sotto la guida degli istruttori di Vercelli e con i velivoli della scuola dell’Aeroclub vercellese per conseguire l’attestato volo diporto sportivo.

Tutto ciò è un grande riconoscimento per la qualità degli istruttori e la validità e l’organizzazione di tutta la struttura dell’Aeroclub Vercelli e della sua scuola di volo.

Ricordiamo che presso la scuola di Vercelli, che conta ben sette velivoli e un simulatore di volo, è possibile conseguire ogni tipo di brevetto di volo fino a pilota di linea e che ormai sono molti gli ex allievi che oggi lavorano come primi ufficiali e anche comandanti nelle più importanti compagnie aeree.

Non da ultimo presso la scuola di viale dell’Aeronautica Francis Lombardi 46 è possibile conseguire ogni tipo di brevetto, anche professionale, per i droni.