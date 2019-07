Carta d'identità: occhio alle scadenze, i tempi di rinnovo sono più lunghi

Se state programmando le ferie, controllate bene la validità dei vostri documenti: ritrovarsi con la carta d’identità scaduta a pochi giorni da una partenza programmata può essere una brutta sorpresa, soprattutto da quando è in vigore la carta d’identità in formato elettronico.

La procedura per il rilascio è infatti più complessa rispetto alla precedente perché all’Ufficio Anagrafe vengono acquisiti i dati anagrafici e biometrici (impronte digitali e foto), mentre la produzione e la spedizione del documento (entro 6 giorni lavorativi) sono a cura del Poligrafico dello Stato; i tempi risultano pertanto dilatati e l’accesso allo sportello di Piazza Municipio per ottenere il rilascio è solo su appuntamento.

All’Ufficio anagrafe di Vercelli, grazie a una riorganizzazione delle attività, sono stati drasticamente ridotti i tempi necessari ad ottenere l’appuntamento, passando da 40 giorni a un massimo di sette, tuttavia questi si vanno ad aggiungere a quelli della spedizione, per cui il cittadino che deve rinnovare il proprio documento deve attivarsi con almeno 15 o 20 giorni di anticipo.

"A questo proposito - si legge in una nota del Comune - ricordiamo che il rinnovo della carta di identità può essere richiesto a partire dal 180° giorno antecedente la sua scadenza naturale (circa sei mesi, dunque) ed è quindi possibile programmare comodamente per tempo la prenotazione per ottenere il rinnovo, analogamente a quanto avviene con altri documenti, come la patente o il passaporto. Si invitano pertanto i cittadini a tenere sotto controllo la data di scadenza della propria Carta di Identità per evitare di trovarsi sprovvisti del documento in caso di necessità".

Sul sito del Comune di Vercelli all’indirizzo https://www.comune.vercelli.it/anagrafe-servizi-civici/carta-didentita-elettronica sono pubblicate tutte le informazioni utili per il rilascio/rinnovo del documento.