Mediofondo San Durenz: altro podio per il Velo Club

Domenica 14 luglio a Gattinara si è svolta l’ottava e penultima tappa del circuito Alpi Challenge 2019 – Trofeo Superprestige Tricolore, la Mediofondo San Durenz organizzata dall’asd Novara che Pedala.

Il suggestivo percorso di 88 km prevedeva uno “sconfinamento” in pianura fino a lambire il vercellese, quindi a Buronzo di nuovo in direzione nord per dirigersi nel biellese ed affrontare le Prealpi, salendo a Brusnengo e infine il tratto libero di 6 km da Curino a Baltigati passando da San Bonomio, con alcuni tratti al 15% di pendenza.

Una partecipazione qualitativamente molto elevata, con i migliori scalatori del nord ovest presenti che si son dati battaglia sulle dure rampe del tratto agonistico; ad imporsi infine è stato il trentino Roberto Dalsant, reduce dalla vittoria pochi giorni prima alla cronoscalata di San Luca a Bologna, che ha preceduto Emanuele Cairoli e il giovane Giorgio Bordone.

Per il Velo Club ottime prestazioni e conferme dai propri 3 capoclassifica nelle rispettive categorie, che raccolgono piazzamenti sul podio e rafforzano la loro leadership: Mirco Alghisi 3° nei veterani 1 dietro a due grandi scalatori come Luca Tacca e Simone Capra, Gabriele Schianta 2° nei veterani 2 alle spalle di Cairoli e Giorgio Vettori 2° nei supergentleman B. La società vercellese, grazie anche alle prestazioni degli altri suoi partecipanti Nazzareno Cavallaro, Gabriele Fabbri, Luigi Vitali, Roberto Moreni, Giovanni e Giorgio Gibin, Enrico Morano, Jose’ Aportone, Roberto Avetta e Massimiliano Lenci, coglie l’ennesimo piazzamento sul podio della stagione nella classifica a squadre, e mantiene il 1° posto nella classifica generale per società.

Dopo questa tappa il circuito Alpi Challenge si prende una lunga pausa estiva fino a domenica 8 settembre, quando andrà in scena a Casale Monferrato l’ultima tappa, organizzata dal Ciclosport Casale.