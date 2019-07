Camerata Ducale e ballo a palchetto: serate per chi resta in città

Un’estate ricca di appuntamenti all’insegna della musica, del divertimento e del piacere per lo sguardo. Questa la proposta dell'amministrazione comunale per l’agosto cittadino. “Ci stiamo impegnando nella stesura di eventi e programmazioni che possano cominciare con la stagione estiva e che abbiano continuità nel tempo in modo da rendere Vercelli sempre più appetibile”, dice il sindaco Andrea Corsaro aprendo la conferenza stampa di giovedì mattina. Presenti gli assessori Domenico Sabatino e Gianna Baucero, Cristina Canziani, per la Camerata Ducale e Nadia Macis di Piemonte dal Vivo.

La Camerata Ducale sarà protagonista di due importanti appuntamenti, fuori e dentro la Basilica di Sant’Andrea. “Perché le celebrazioni per gli 800 anni del Sant’Andrea non sono ancora finite” dice, sorridente, l’assessore Gianna Baucero. Il 27 luglio con “Ascolta, sembra un Film - Musica e Cinema davanti alla Basilica” Camerata Ducale, Guido Rimonda e i due musical performers Antonio Orler e Laura Galigani dedicheranno il concerto alla musica da film con proiezione di spezzoni di film celebri e l’esecuzione di importanti colonne sonore.

Il 1° agosto, invece, consueto e attesissimo appuntamento con il Concerto di Camerata Ducale in occasione della Festa Patronale di Sant’Eusebio. Questa volta all’interno della Basilica e con la presenza del soprano Alessandra Marianelli, artista di fama mondiale.

Una prima tranche di altissimo livello artistico dunque e di grande attrattiva per il pubblico dei più che vedrà eseguite arie conosciute, riconoscibili e apprezzabili. Il coinvolgimento è assicurato e l’ingresso gratuito.

Sempre nella magnifica cornice del Sant’Andrea avranno luogo i Giochi di Acqua e di Luce del 15 agosto mentre il Parco Kennedy ospiterà per tre serate una divertente sessione di ballo a palchetto dedicato ai giovani e ai meno giovani con ballo liscio, latino americano e balli di gruppo. Un po’ amarcord e un po’ villaggio turistico per chi rimane in città ad agosto insomma (serate del 3/10/14 agosto). Ingresso gratuito.

Una svolta importante c’è stata nei rapporti con il Luna Park che ritorna con le serate speciali di apertura (19 luglio) e chiudura (5 agosto) a 1 euro e 2 euro e un dono a tutti i portatori di disabilità: il giorno 19 luglio avranno un’ora e mezza offerta dai gestori. L’Amministrazione tiene a sottolineare l’esecuzione di svariate disinfestazioni contro le zanzare, viste le numerose lamentele degli anni passati.

Qualche anticipazione circa la Stagione di Prosa del prossimo autunno e inverno “Ma non troppo” raccomanda Nadia Macis di Piemonte dal Vivo (collaboratrice per la stesura della stagione). Ci saranno Lopez e Solenghi, Michele Placido e Roberto Sbaratto. Ma, al momento, non è dato sapere di più.