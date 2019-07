Boschi e campi trasformati in discariche: "Facciamo finire questo scempio"

"Non accettiamo che i nostri boschi vengano trasformati in discarica: per questo continueremo a preservare e mantenere in ordine l'ambiente in cui viviamo... in cui vivono i nostri figli... Anche se ci costa tempo e denaro". Il sindaco di Borgo d'Ale, Pier Mauro Andorno, torna a postare le foto di rifiuti abbandonati tra boschi e campi con l'invito a una maggior collaborazione da parte dei cittadini.

Vere e proprie discariche con rifiuti anche pericolosi che il Comune ha rimosso con maggiori oneri a carico della collettività.

"Purtroppo i fenomeni di abbandono dei rifiuti sono aumentati nel nostro vasto territorio comunale, boschi compresi - segnala il sindaco - Noi ci teniamo che il paese, in ogni suo luogo, resti pulito e non sia trasformato in una discarica, perciò non ci fermeremo, ma chiediamo il vostro - discreto - aiuto per intercettare e interrompere queste illecite azioni, perché è ora che cessino tali nefandezze".

Lo sforzo auspicato è che cessino gli abbandoni e che, con la collaborazione di tutti sia possibile anche preservare il territorio da queste azioni inqualificabili quali gli scarichi abusivi di rifiuti.

18.07.2019

Sindaco e Amministrazione Comunale