Diventare trader in tre mosse

La professione del trader è una delle più affascinanti oggigiorno: la semplice prospettiva di decidere in piena autonomia le ore e il luogo di lavoro, di gestire il proprio portafoglio e di commisurare lo sforzo ai propri bisogni continua a attrarre sempre più utenti. Il trading online è il protagonista di questa rivoluzione dell’ambiente professionale, permettendo a chiunque di formarsi e lavorare quando vuole, a patto di avere a disposizione una connessione ad Internet.

Diventare trader non è affatto complesso, e richiede tempistiche per nulla eccessive: gli unici requisiti sono la volontà di imparare e di mettersi in gioco. Se vi state chiedendo come si diventa un trader , questa è la guida che fa al fatto vostro!

La scelta del broker

Il primo step per diventare un trader di successo è scegliere accuratamene un broker di fiducia. I broker sono piattaforme che svolgono la funzione di intermediario finanziario tra voi e i mercati: trading online e broker sono praticamente sinonimi in quanto solo queste piattaforme vi permettono di scavalcare i due ostacoli delle commissioni sulle operazioni e della soglia minima di capitale per l’accesso ai mercati finanziari.

Grazie ai broker adesso si può fare trading online a partire da depositi minimi di circa 200 euro, mentre prima per ottenere profitti era necessario investire centinaia di migliaia di euro. Queste piattaforme vi permettono di investire su strumenti finanziari, i CFD (Contratti Per Differenza) che dipendono direttamente dagli assets sottostanti: investire in CFD Amazon sarà come investire sulle azioni stesse, senza, tuttavia, dover comprarle direttamente (l’acquisto di azioni, ad esempio quelle Amazon, non è accessibile a tutti visto le alte quotazioni delle stesse, valutate nel giugno 2019 circa 2000 dollari l’una).

La scelta del broker è essenziale in quanto da esso dipenderà la vostra formazione professionale e i vostri primi passi nel mondo dei mercati finanziari. Per questo motivo è necessario che:

Il broker sia certificato dalle autorità competenti (ESMA, CySec e/o Consob);

Il broker vi metta a disposizione materiale per la formazione professionale gratuito ;

Il broker vi fornisca un account demo illimitato e gratuito;

Formazione professionale

Per fare trading non è affatto indispensabile aver conseguito una laurea in economia: le informazioni necessarie sono poche ma specifiche e in generale potrete arrivare a comprendere tutte le dinamiche essenziali dei mercati in un semestre di studio.

Le nozioni che bisogna assolutamente sapere riguardano per lo più l’analisi tecnica degli andamenti dei mercati, basi fondamentali delle strategie di trading e della psicologia di mercato. Una volta apprese queste nozioni valutare un titolo di mercato vi risulterà essere semplice e immediato e il gergo del settore non sarà più oscuro e indecifrabile.

Una parte essenziale della formazione professionale, inoltre, è quella dedicata alle strategie di investimento, essenziali per poi operare direttamente!

Autocontrollo e disciplina

Può sembrare assurdo che tra i requisiti essenziali di un trader rientrino tecniche di controllo di sé e di organizzazione della vita personale, ma queste sono indispensabili soprattutto nelle fasi avanzate, quando sarete impegnati a fare trading online.

Controllare le vostre emozioni e avere una giornata organizzata è utilissimo a gestire gli imprevisti: fin troppo spesso una serie di investimenti di successo possono portare un trader a farsi prendere dall’euforia e ad abdicare alla prudenza, così come un investimento andato male può far cadere nello sconforto.

Proprio per evitare questi inconvenienti è essenziale mantenere sempre sangue freddo e non dimenticare mai ciò che si è appreso: errare è umano, ma cercare di evitare gli errori è sempre meglio. Per questo motivo pianificare la vostra giornata e essere sempre in controllo di voi stessi è fondamentale per diventare trader professionisti.