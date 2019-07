Corso per operatore socio sanitario: aperte le pre-iscrizioni

Si sono aperte mercoledì le pre iscrizioni al corso gratuito di 1000 ore per Operatore socio sanitario. Il corso è riservato ad adulti disoccupati e il titolo di studio richiesto è la licenza media inferiore.

La domanda di pre-iscrizione può essere consegnata alla segreteria di Coverfop, in piazza Cesare Battisti 9 a Vercelli oppure in corso Valsesia 112 a Gattinara, negli orari indicati sul documento “avviso OSS 2019” presente sul sito www.coverfop.it e raggiungibile anche dalle pagine facebook di Coverfop Vercelli e Coverfop Villa Paolotti - Gattinara. In alternativa, la domanda può essere inviata via fax allo 0161.602251 o via posta elettronica certificata a corsi@coverfopcert.it (utilizzando per l’invio una email certificata).

Il corso è organizzato da Coverfop, con il settore Politiche Sociali della Città di Vercelli, il Cisas (Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi di Assistenza Sociale di Santhià), il Casa (Consorzio per l'Attività Socio Assistenziale di Gattinara), l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

La chiusura delle iscrizioni è fissata per giovedì 5 settembre 2019.