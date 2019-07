Zanzare, trattamenti in tutta la città

Trattamento generale anti zanzare in tutte le aree verdi di Vercelli.

Si parte giovedì 18 luglio dalle ore 23. le zone da sottoporre a trattamento sono le seguenti: Parco Camana, via XX Settembre, Parco Kennedy, piazza Roma, corso Gastaldi, corso Alcide de Gasperi, giardini Don Secondo Pollo, via Alessandro di Gifflenga, corso Italia, corso Palestro, viale della Rimembranza, piazza Mazzini, corso Garibaldi, corso San Martino. via Ariosto, corso Abbiate, largo Giusti, corso Rigola, viale Volta, Parco Iqbal Masih, corso Marconi, corso Salamano, corso Avogadro di Quaregna, via Zambeccari, corso XXVI Aprile , Villaggio Concordia, giardini Don Giovanni Brevi. Rione Isola, Rione Canadà e Cappuccini.

"Inoltre - spiega in un post l'assessore Patrizia Evangelisti - il Comune si coordinerà con il gestore del Luna Park di Vercelli per fare i trattamenti di disinfestazione cadenzati nella zona dell'area del parco divertimenti".