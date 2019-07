Nuovi led: le vie interessate dai lavori

Nell’ambito del progetto di rinnovo e miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica della città, ASM Vercelli da domani 19 luglio e fino a sabato 27 luglio 2019 effettuerà la sostituzione e posa di un ulteriore gruppo di nuove lampade stradali a Led.

"Eliminando le vecchie lampade ad alto consumo energetico - si legge in una nota - Asm Vercelli garantirà da un lato un netto risparmio energetico e una maggiore sostenibilità ambientale e, dall’altro, un notevole incremento delle prestazioni luminose per la sicurezza dei citttadini e degli automobilisti riducendo infine l’inquinamento luminoso".

Le vie interessate dal servizio saranno: via Fratelli Rosselli, via Carengo, via Maroncelli, vicolo Regina Pacis, vicolo Pescatori, vicolo Reti, via Candia, via Thaon De Revel, via Gamberoni e via Treves.

"In relazione alle lavorazioni - concludono da Asm - potranno essere interdette alcune aree di sosta per lo stretto tempo necessario alla installazione delle nuove lampade".