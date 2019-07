Rai e Lorella Cuccarini a Fontanetto Po per "Linea Verde tour"

La Rai a Fontanetto Po, lunedì, per le riprese della puntata di “Linea Verde - Gran Tour”, dedicata a Giova Battista Viotti. Protagonista, insieme a Lorella Cuccarini, la Camerata Ducale che, in questi giorni, è stata coinvolta in un vero e proprio tour de force per le riprese del programma, con trasferte dal vercellese a Macugnaga a Genova. Guido Rimonda e la figlia Giulia, entrambi violinisti, sono tra i protagonisti della trasmissione che andrà in onda venerdì 16 agosto su Raiuno, in prima serata.

Alle riprese, con entusiasmo e curiosità, hanno partecipato anche altri fontanettesi, giustamente orgogliosi della ribalta riservata al proprio paese.

La trasmissione, inoltre, sarà una bella vetrina per Vercelli, il vercellese e, ovviamente, per i musicisti della Camerata Ducale "ambasciatori" non solo della musica ma anche dell'intero territorio.

"Gran Finale a Genova" ha postato sul suo profilo Facebook Cristina Canziani, l'altra anima della Camerata. "Per Giulietta Capriccio 13 di Paganini nella sala degli specchi di Palazzo Reale. Sarà una grande emozione vedere anche Giulia su RAI1 in prima serata il 16 agosto!"