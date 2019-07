Città della Salute di Torino e Novara: se ne parla in Parlamento

"Questo pomeriggio, durante un intervento a ruota libera, ho interrogato il Ministro della Salute Grillo sullo stato dell’arte dei progetti della Città della Salute di Torino e di Novara. Opere attese da tempo e fondamentali per il territorio piemontese". Lo dichiara il deputato Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia.

"Durante il mio intervento - aggiunge - ho chiesto al Ministro notizie in merito alle pratiche che sono purtroppo ferme in qualche ufficio del suo ministero e che azioni intenderà prendere per non tardare ulteriormente la prosecuzione delle autorizzazioni e, a riguardo, con quali tempistiche. È evidente la necessità per il nostro territorio che la situazione si sbocchi rapidamente e che si possa proseguire al più presto con le loro realizzazioni. Si tratta di opere necessarie al miglioramento qualitativo dell’eccellenza sanitaria del Piemonte, nonché indispensabili per i nostri cittadini e quindi da terminare nell'interesse del territorio. Sarebbe grave che il Ministro non tenesse conto dell’importanza di sboccare la realizzazione delle due città, per questo ho sollecitato la Grillo a relazionare sull'iter di queste pratiche ferme sul tavolo ministeriale. Attendiamo le risposte che esporrà nel corso della prossima seduta”.