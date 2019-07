Torino: ricercato lo scrittore condannato per omicidio

Aveva raccontato in un romanzo un omicidio poi avvenuto veramente: la vittima era la sua fidanzata. E, al termine del processo, era stato condannato dal tribunale di Torino a 25 anni di carcere: una sentenza ora passata in giudicato, ma lui, da sabato, è latitante.

Daniele Ughetto Piampaschet non è stato trovato dai carabinieri nella sua abitazione di Giaveno sabato scorso, quando i militari erano andati a prelevarlo per rendere esecutiva la condanna definitiva per l'omicidio della nigeriana Anthonia Egbuna, all'epoca sua fidanzata.

I carabinieri hanno avuto una colluttazione col padre, arrestato, da sempre convinto dell'innocenza professata dal figlio. Assolto in primo grado, Piampaschet è stato condannato in secondo, rimandato in appello dalla Cassazione e di nuovo condannato.

Del giovane si sono perse le tracce e le ricerche finora non hanno dato alcun esito.