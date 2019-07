Sentenza Lucentis - Avastin: Regione e Asl chiederanno i rimborsi

Dopo la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la multa di 180 milioni di euro comminata dall’Antitrust a Roche e Novartis, per aver costituito un accordo illecito per favorire le vendite del Lucentis, farmaco ben più caro dell’Avastin, per la cura di malattie della retina, anche la Regione Piemonte si prepara a chiedere il risarcimento danni.

In una nota stampa l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, assicura che «La Regione Piemonte è pronta a chiedere 9 milioni di euro di risarcimento danni a Roche Spa e Novartis Spa, coordinando l’iniziativa legale delle singole Asl regionali che ne hanno diritto. Queste ultime, su invito della Regione, nel febbraio scorso avevano già provveduto a inviare alle società produttrici dei due farmaci una richiesta di risarcimento danni, con diffida e contestuale messa in mora, nell’intento di interrompere la prescrizione quinquennale di eventuali future azioni risarcitorie che attendevano il pronunciamento del Consiglio di Stato. Ora si valuterà anche l’opportunità di creare un coordinamento tra le azioni delle singole Regioni».