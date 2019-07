Sos per 14 cuccioli e 4 cani adulti

14 cuccioli appena nati e 4 cani adulti sono stati abbandonati sul ciglio di una strada. È accaduto nei giorni scorsi a Portula: in seguito ad una segnalazione giunta alla Polizia Locale, gli operatori del Canile Consortile Biellese sono prontamente intervenuti per recuperare tutti i quattro zampe. Al momento sono ospitati nelle strutture di Cossato, in attesa di nuovi padroni che si prendano cura di loro.