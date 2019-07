Si schianta contro il guard rail: grave incidente per un giovane

Un giovane di Casanova Elvo è rimasto ferito - secondo le prime informazioni in modo piuttosto serio - in un incidente avvenuto intorno alle 20 circa sulla provinciale 3, all'altezza del chilometro 37 nel comune di Buronzo.

Per cause in fase di accertamento il giovane, al volante di una Panda, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guard rail e poi terminando la corsa in una stradina laterale.

Il conducente, soccorso dal 118, è stato portato all'ospedale Sant'Andrea per le cure del caso: le sue condizioni sarebbero serie. Sul posto, per la messa in sicurezza dell'auto e del tratto stradale, è intervenuta una squadra del distaccamento volontario di Santhià che si è occupata di bonificare l'area. Cause e dinamica dell'incidente sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Buronzo.