Da alcuni giorni i vicini non la vedevano e mercoledì, preoccupati, hanno chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia locale.

Purtroppo, quando i soccorritori sono entrati nell'alloggio, per la residente, Silvana Gerra, 68 anni, non c'era più nulla da fare. A stroncarla, un malore che non le ha lasciato scampo.

La donna, pensionata, era stata dipendente del Comune. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.