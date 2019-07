Clandestino fermato ed espulso

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia, nell’ambito di una manovra coordinata per garantire sicurezza in occasione delle vacanze estive, hanno rintracciato S.M., 49 enne cittadino marocchino, che vagava in Borgosesia nonostante privo di permesso di soggiorno.

Lo straniero, al termine degli accertamenti di rito, è stato accompagnato in Questura di Vercelli per le operazioni connesse alla sua espulsione.