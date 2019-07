"Canzoni senza tempo"... Aspettando la Sagra

Organizzato dal Comitato Vecchia Porta Casale anche quest’anno torna l’ormai tradizionale appuntamento di “Aspettando la Sagra”. La manifestazione, in programma sabato 20 luglio in piazza Cavour, con inizio alle ore 21,30, anticipa la “Sagra d’la Panissa” che si svolgerà nella seconda metà di agosto ed è l’occasione per presentare il cartellone della kermesse di Porta Casale. La serata, che va sotto il titolo “Canzoni senza tempo”, sarà all’insegna della musica e della gastronomia. Presentata da Bruno Casalino, vedrà di scena la nota band vercellese La Compagnia con un programma anni Sessanta e Settanta. Questa la line-up della band: Flavio Menin (voce) Luciano Brera (chitarra e cori), Giorgio Lasagna (chitarra solista), Beppe Garofalo (chitarra ritmica), Roberto Zarino (basso), Andrea Marchese (tastiere) e Pier Carlo Quacchio (batteria). Al termine i cuochi del Comitato Vecchia Porta Casale offriranno a tutti i presenti una degustazione della celebre panissa vercellese. L’ingresso è libero.