Sanità in Piemonte: ricerca aperta per Ginecologi e Medici specialisti in emergenza o con esperienza in servizi equipollenti

La carenza di personale medico a livello nazionale è diventata un vero allarme anche in Piemonte: gli specialisti negli ospedali sono sempre meno e il ricambio generazionale non sta andando a buon fine. La situazione rischia di impoverire la qualità dei servizi offerto dal Sistema Sanitario Nazionale e di mandare in tilt il sistema. La Medical Line Consulting, nata nel 2008, è attiva nella gestione in service di strutture e reparti ospedalieri del Sistema Sanitario Nazionale, grazie a una struttura in grado di affrontare ogni situazione con una soluzione progettata secondo le specifiche esigenze, legate a criticità operative, alla stagionalità, alle caratteristiche demografiche della popolazione pazienti, agli aspetti geografici e morfologici del territorio. Per quando riguarda il Piemonte, la Medical Line Consulting, nell'ottica di mantenere uno standard elevato di qualità, ha appena avviato una importante ricerca di personale qualificato rivolta ai seguenti professionisti da inserire nell'ambito di service già attivi o in fase di attivazione: Medici specialisti in urgenza emergenza o con esperienza in servizi equipollenti. La sede di Lavoro per le assunzioni immediate sono le province di Novara, Verbania e Torino. Ginecologi. La sede di Lavoro per le assunzioni immediate è la provincia di Alessandria. Proprio la regione del Piemonte, secondo recenti statistiche, è risultata esprimere un fabbisogno che si avvicina molto al fabbisogno reale medico nazionale. La Medical Line Consulting ricerca per il territorio esclusivamente professionisti nel settore sanitario da inserire su progetti continuativi e innovativi. Per maggiori informazioni, per i professionisti interessati è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: segreteria@medicalineconsulting.it - telefono: 06.80687245 06.8086322 e visitare il sito medicalineconsulting.com nella sezione: “lavora con noi”.