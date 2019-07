Sos per Andrea, manca da casa da lunedì

Andrea Bossetti, novarese di origine, titolare di uno studio tecnico a Galliate e residente a Bellinzago, è scomparso. Lunedì 15 luglio, di mattina, è uscito per andare al lavoro, e non ha più dato notizie di sé. La famiglia preoccupata ha lanciato un appello sui social network. L’uomo ha una Audi A5 bianca targata EX872GW. «Se qualcuno dovesse aver visto lui o la macchina – è l’appello dei familiari - per cortesia contatti subito il 112 o il numero 3386348946».