Milanaccio, al via i lavori al centro sportivo

Il centro sportivo Milanaccio sta per essere ristrutturato, così come era stato annunciato al momento della sua acquisizione da parte del Comune di Borgosesia: «A poco più di tre mesi da quando il Milanaccio è diventato proprietà del nostro Comune – spiega l’Assessore Costantino Bertona – stanno per partire i lavori di ristrutturazione dell’edificio, è infatti terminata la fase dedicata alla programmazione ed ora siamo pronti per passare alla fase esecutiva, che sarà suddivisa in due momenti: in primo luogo risistemeremo la copertura e ristruttureremo i campi da tennis, poi lavoreremo sul trattamento dell’aria nell’area della piscina coperta».



Nel dettaglio, i lavori prenderanno il via a fine luglio e prevedono la completa impermeabilizzazione del manto che ricopre interamente l’edificio e la coibentazione di tutto lo stabile, contemporaneamente alla risistemazione della pavimentazione dei campi da tennis. Si procederà quindi con l’installazione di una nuova unità per la climatizzazione della piscina, intervento che sarà poi completato nel 2020, quando verranno anche sostituiti tutti i serramenti del grande spazio che ospita le vasche per il nuoto (la piscina per adulti e quella per bambini) e si cambierà pure il controsoffitto.



«Tutti i lavori saranno concordati con il gestore Roberto Lometti – spiega ancora l’Assessore Bertona – in modo da limitare al massimo i disagi all’utenza. Per tutta la durata dei lavori, comunque, il palazzetto rimarrà aperto e utilizzabile: le Associazioni potranno infatti continuare la loro normale attività, saremo noi a preoccuparci di trovare le modalità adeguate perché i lavori di ristrutturazione non intralcino gli sportivi. Entro la fine dell’inverno comunque prevediamo di completare la copertura e il primo intervento sulla climatizzazione, intanto abbiamo già iniziato a sistemare le aree verdi esterne e presto metteremo in ordine i pavimenti intorno alla piscina».



Per questi interventi il Comune avrà un impegno di spesa di circa 400 mila euro: «La copertura economica per questa fase è già assicurata – aggiunge il Sindaco Paolo Tiramani – grazie al sostegno che ci è stato assicurato dalla Fondazione Biverbanca, e già stiamo prendendo accordi con altri soggetti per nuovi finanziamenti. Come promesso il 5 aprile scorso, in occasione dell’acquisizione del palazzetto, stiamo concretizzando il nostro impegno volto a far sì che questo centro sportivo torni a brillare di luce propria, adeguandolo ai moderni criteri architettonici e rendendolo nuovamente punto di riferimento per tutti gli sportivi valsesiani. In tutto questo, non possiamo dimenticare il sostegno che ci è stato dato dalla Famiglia Loro Piana, il cui gesto generoso è stato prezioso per la nostra città».