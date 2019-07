Guida al miglior conto demo di trading online

Il numero di utenti che si dedicano all’attività di trading online è in costante crescita, per cui risulta essenziale affermare che il primo fattore da valutare prima di lanciarsi a capofitto nel mondo del mercato finanzario, è la scelta del broker a cui affidarsi. Il Web, naturalmente, è ricco di piattafrome d’investimenti online, ma è necessario che queste siano certificate e regolamentate da enti di sicurezza che sanciscono l’affidabilità delle stesse. Il sito di trading online più funzionale è, generalmente, semplice da utilizzare, gratuito e con un team manager disponibile per gli utenti h24. Oltre ciò, però, molti broker rendono ancora più vantaggiose le loro piattaforme fornendo la possibilità di far pratica con conti demo, quindi, ecco una guida ai migliori demo di trading !

Conto demo: cos’è?

Gli utenti che scelgono di iniziare a capire come funziona il trading online attraverso dei conti demo, operano su una piattaforma del tutto uguale a quella ufficiale, solo che si investono soldi virtuali. Questi practice account sono necessari all’introduzione nel mondo degli investimenti senza però incappare in rischi inutili. Si tratta, inoltre, di un’opzione valida per trader già affermati che vogliono sperimentare nuove tecniche. I conti demo sono vantaggiosi poiché non richiedono alcun deposito iniziale, ci permettono di studiare il funzionamento della piattaforma e di conoscere le dinamiche che regolano la negoziazione dei CFD. Il passaggio ad un conto reale potrebbe rivelarsi difficoltoso per le diverse condizioni di cui bisogna tener conto: lo stress psicologico e la gestione del denaro. I trader di successo, infatti, sono coloro che riescono a limitare le proprie emozioni cercando di trarre vantaggi anche da situazioni poco favorevoli.

Come scegliere il miglior conto demo?

Un buon conto demo che può aiutare i trader a sopperire la mancanza di determinate conoscenze finanziarie, deve essere caratterizzato da:

Regolamentazione : è sempre necessario affidarsi a broker certificati e regolamentati da enti a livello europeo, così da poter, successivamente, fare investimenti in totale sicurezza e tranquillità;

Quotazioni aggiornate e fedeli alla realtà : la piattaforma demo deve avvicinarsi il più possibile al mercato reale, così da poter capire se le strategie da adottare sono consone e realmente vantaggiose;

Cifra del conto : i migliori conti demo offrono la possibilità di modificare le cifre del proprio patrimonio, così da permettere all’investitore di conoscere i gli eventuali profitti del proprio investimento anche sul mercato reale;

Semplicità: una piattaforma semplice e chiara è sinonimo di guadagno, poiché permette ai trader di concentrarsi solamente sulle strategie da utilizzare, consentendogli di visionare grafici e tabelle aggiornati in tempo reale e riflettere sulla scelta più giusta da fare.

Piattaforma 24Option

Uno dei broker più apprezzati soprattutto dai novizi investitori, è 24Option che s’impone come uno dei modelli ideali da seguire per approfondire le proprie conoscenze sul mondo del mercato finanziario. Questa piattaforma, tra i numerosi vantaggi che mette a disposizione dei propri clienti, offre anche l’opportunità di utilizzare dei conti demo. Bisogna semplicemente registrarsi al sito e richiedere di aprire uno di questi conti su cui è possibile fare un numero illimitato di operazioni, utilizzare una piattaforma simile a quella reale e riavere il deposito se non si decide di iniziare a tradare seriamente.

eToro: conto demo

Un’altra delle piattaforme apprezzate dagli utenti è eToro, che si è ormai imposta come leader nel settore. Anche in questo caso è possibile iniziare ad operare in modalità demo in maniera totalmente gratuita. Il conto demo offerto da eToro presenta numerose qualità da poter sfruttare: non c’è alcuna limitazione di tempo, i grafici seguono l’andamento del mercato reale, i clienti possono chiedere aiuto al supporto tecnico attivo tutta la settimana. Inoltre, tale piattaforma ha sancito una rivoluzione nel mondo degli investimenti online introducendo il social trading, un’altra delle opzioni presenti valide di cui possono beneficiare i trader che vogliono registrare successi notevoli.

Gli account demo, dunque, sono uno strumento perfetto per coloro che si cimentano in un settore di cui non hanno conoscenze adeguate o per trader dinamici il cui obiettivo è ricavare il meglio anche dalle situazioni più sfavorevoli.