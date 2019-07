Vigili del Fuoco: ecco la nuova autoscala

E' arrivata la seconda autoscala per il Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli: si tratta di una struttura da 32 metri di nuova costruzione per lo svolgimento degli interventi di soccorso tecnico urgente in elevazione. La nuova autoscala, come quella già in assegnazione, è attrezzata con un cestello di manovra che permette il soccorso a persona in difficoltà posizionata ai piani alti nonché lo spegnimento di incendi non facilmente raggiungibili da terra con le normali attrezzature e mezzi in dotazione. Una delle due autoscale verrà pertanto dislocata nella sede di Varallo, in tal modo da potenziare la capacità di risposta del soccorso per tutto il territorio della Valsesia. Con l'assegnazione dell'autoscala proseguire il rinnovamento dei mezzi in dotazione ai Vigili del Fuoco di Vercelli.