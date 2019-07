Incassa 500 euro e sparisce

Le allettanti proposte assicurative pubblicate su internet avevano attratto un giovane torinese il quale aveva accettato di sottoscrivere on line una polizza assicurativa per il proprio veicolo; peccato che il malcapitato avesse in realtà visitato un sito con nome di fantasia dietro il quale si celava il truffatore che, una volta incassato circa 500 euro con versamento su postepay, aveva fatto perdere le sue tracce. Il lavoro minuzioso dei Carabinieri ha permesso comunque di arrivare alla sua identificazione ed alla denuncia all’autorità giudiziaria di Vercelli per truffa. Si tratta di un 26enne, originario di Castelvolturno che ha colpito da Serravalle Sesia.