Girava in bici a consegnare le dosi di hashish: in arresto un 21enne

Girava in bici, per la città, a consegnare dosi di hashish. Un 21enne italiano è finito in manette, martedì sera, dopo che la Polizia di Stato lo ha fermato e controllato trovandogli addosso stupefacenti e denaro.

Ad attirare l'attenzione dell'equipaggio della Squadra Volante che stava transitando in corso Papa Giovanni Paolo II è stato l’atteggiamento di due giovani a bordo di biciclette, i quali, alla vista degli agenti hannp provato a fuggire.

Raggiunti dalla Volante i due ragazzi sono stati sottoposti a perquisizione: addosso a uno dei due è stato trovato, all’interno di un sacchetto di plastica, mezzo panetto di hashish, oltre a altri 9 pezzi di sostanza stupefacente, confezionate in dosi pronte per la commercializzazione.

Inoltre si è appurato che, all’interno della tracolla nella quale era stata trovata la droga, c'era un portafoglio del ragazzo contenente circa 800 euro, provento della vendita della sostanza stupefacente.

Gli agenti hanno perciò deciso di estendere la perquisizione al domicilio del giovane, dove sono stati rinvenuti, nascosti all’interno di un armadio, un bilancino elettronico di precisione, un involucro di plastica uguale a quella utilizzata per il confezionamento delle 7 dosi che aveva addosso e due coltelli a serramanico intrisi di sostanza stupefacente, verosimilmente utilizzati per divisione dei panetti di hashish.

Accompagnato in Questura, il giovane, un ventunenne italiano con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del magistrato di turno, è stato messo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di condalida avvenuta il giorno seguente.

In soli due giorni, l'attività degli agenti della Questura ha portato all'arresto di due uomini e al sequestro di oltre 300 grammi di sostanza stupefacente, commercializzata in ambito cittadino.

"L’offensiva contro questa attività illegale proseguirà nei prossimi giorni non solo con scrupolosi servizi di controllo del territorio, svolti nei principali punti di aggregazione dei giovani vercellesi, ma anche con mirati servizi investigativi, al fine di arginare sempre più efficacemente il fenomeno", spiegano dagli uffici di via San Cristoforo.