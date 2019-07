Dopo il restyling torna in funzione il Centro Ambiente

Riaprirà mercoledì mattina alle 10 il Centro Ambiente di strada Casale, a Crescentino. I dieci giorni di chiusura sono stati dettati dalla necessità di mettere in atto una profonda operazione di pulizia dell’area in cui sono posizionate le benne per il conferimento dei rifiuti differenziati. Tale intervento di restyling, che non avveniva da anni, è stato deciso dalla nuova Amministrazione Comunale in modo da rendere più decoroso il sito, ma soprattutto per garantire agli utenti una maggiore sicurezza e fruibilità dello stesso.

"Nei giorni scorsi - spiega il sindaco Vittorio Ferrero - sono state posizionate due nuove scale a palchetto in alluminio che renderanno più agevole conferire i materiali ingombranti, il legno e carta e cartone. Rimarrà, inoltre, sempre possibile conferire il vetro, il ferro e gli sfalci verdi".

Gli interventi di ripristino del Centro Ambiente sono stati coordinati direttamente dal vice sindaco Luca Lifredi che si è impegnato in prima persona nelle operazioni di sistemazione di quest’area dell’Ex Ente Risi molto utilizzata dai crescentinesi.

"Nelle prossime settimane - proseguono dal Comune - verrà anche installato un sistema di videosorveglianza per aumentare la sicurezza sia della zona di scarico dei materiali che dell'area di accesso". Il Centro Ambiente rimarrà aperto tutte le settimane nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12.30 e il venerdì dalle 14 alle 17.