Glaucoma, come prevenire "il ladro silenzioso della vista"

L’Unione Italiana Ciechi di Vercelli prosegue la campagna di prevenzione e sensibilizzazione sul glaucoma.

Giovedì 25 luglio, così come ogni ultimo giovedì del mese, verrà organizzata la campagna di prevenzione del glaucoma. Denominato “Il ladro silenzioso della vista” poiché una persona su due non sa di esserne affetto, colpisce circa un milione di persone in Italia e 55 milioni nel mondo, assurgendo a prima causa di cecità irreversibile.

L’esigenza di prevenire questa patologia si è concretizzata al Centro di Riabilitazione Visiva di Vercelli, al numero 71 di via Dante, dove la cittadinanza potrà accedere gratuitamente a uno screening visivo che contempla la misurazione della pressione oculare, la quale, se elevata, costituisce uno dei principali fattori di rischio del glaucoma.

L’esame, consigliato ai soggetti che hanno superato i 40 anni, è gratuito, veloce e indolore e va prenotato telefonando all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 13 al numero 0161/253539 oppure al Centro di Riabilitazione Visiva il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.30 ai numeri 0161/54212 o 0161/215774.