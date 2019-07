Regione: ai vercellesi la presidenza di tre commissioni fondamentali

Tre vercellesi sono stati eletti alla guida di altrettante importanti commissioni regionali.

Carlo Riva Vercellotti, presidente della Provincia e consigliere regionale, è presidente della Commissione Bilancio; Alessandro Stecco (Lega) guiderà la Commissione Sanità, mentre Angelo Dago (Lega) è stato eletto presiedente della Commissione Ambiente.

"Complimenti ad Alessandro Stecco ed Angelo Dago - scrive sulla sua pagina Facebook, Paolo Tiramani, segretario provinciale dela Lega - due leghisti veri, preparati che tanto potranno dare al nostro territorio. Grazie a Riccardo Molinari per la fiducia nei nostri eletti. Vercelli e la Valsesia ci sono!".

Dal canto suo, Stecco, in un lungo post, ricorda come la sua lunga esperienza professionale sia fondamentale per il nuovo incarico: "L'obiettivo - ricorda - è non perdere mai di vista, approfondendoli e sviluppandoli, i problemi e le criticità di questi settori (Sanitario, Assistenziale, Servizi Sociali e per gli Anziani., ndr) di competenze regionali fortemente embricati tra loro e che toccano tutti noi da vicino. Serve davvero impegno di tutti, al di là di schieramenti ideologici e di bandiera comprensibili ma anche che bisogna essere in grado di superare perché lavorare per una Sanità sempre migliore è prima di tutto un dovere. Ricordiamoci tutti che siamo qui con spirito e finalità di servizio pubblico".