"Bozino, come prosegue la ristrutturazione?"

Interrogazione su Bozino, da parte dei consiglieri Maura Forte (Pd) e Alfonso Giorgio (Vercelli con Maura Forte). La richiesta è di sapere se la parte di lavori a carico del Comune, già avviati nella passata amministrazione, stiano procedendo. Com'è noto, lo storico impianto del rione Billiemme è da poco tornato nella disponibilità del Comune che, dopo aver firmato una convenzione con Federcalcio srl, aveva avviato la prima parte degli interventi di sistemazione e recupero. In particolare era stata avviata la ristrutturazione degli spogliatoi e l'impianto era poi stato concesso in convenzione all'Ads Diavoletti Calcio, con la previsione di poter utilizzare la struttura già nel prossimo campionato.

Ora la richiesta dei due consiglieri di minoranza: “I lavori stanno proseguendo? E se sì, la conclusione degli interventi di ristrutturazione è prevista in tempi utili per consentire ai Diavoletti di utilizzare l'impianto senza sobbarcarsi ingenti spese per l'utilizzo di strutture fuori Vercelli?”.