Base Riformista si presenta a Vercelli

Rinvigorire la vocazione maggioritaria del Pd e i caratteri di forza politica plurale che parla a tutto il Paese, elaborando una cultura politica del centrosinistra che sappia affrontare e risolvere i nodi urgenti della modernità facendo uscire il campo dei progressisti dalla attuale afasia: questo, in sintesi, l'obiettivo di "Base Riformista", la nuova associazione di cultura politica sorta all'interno del Partito Democratico che sarà presentata a Vercelli lunedì 15 luglio, alle ore 20.30, presso la sede del Pd vercellese in via Dante Alighieri, 20.

All'incontro interverrà l'on. Enrico Borghi, segretario d'aula del Pd a Montecitorio e deputato eletto nel collegio dell'Alto Piemonte, che porterà all'attenzione della serata i contenuti del recente convegno di Montecatini dello scorso fine settimana, nel quale "Base Riformista" ha presentato il proprio Manifesto e ha visto porre sul tavolo le questioni più impellenti della politica attuale (dall'immigrazione all'Europa, dalle fake-news alla riforma dei partiti) con il contributo di numerosi esperti, amministratori locali e una settantina di parlamentari guidati da Lorenzo Guerini e Luca Lotti.

"Base Riformista" si propone di contribuire alla costruzione di un Pd consapevole fino in fondo delle proprie potenzialità, che sappia essere il motore dell'alternativa al governo nazional-populista e perciò dedito non a vagheggiare la creazione in vitro di uno o più "fratellini" minori, bensì a potenziare al massimo la propria forza espansiva e la propria capacità di essere punto di riferimento politico per i ceti popolari e medi, per l'elettorato di sinistra come per quello moderato e di centro.

A discutere di questo, con un occhio anche alla situazione del Pd e del centrosinistra piemontese all'indomani della sconfitta alle elezioni regionali dello scorso maggio, lunedì a Vercelli interverranno anche l'ex segretario provinciale Gian Paolo De Dominici, il coordinatore del circolo Pd di Varallo Enrico Bianchi e la coordinatrice del circolo Pd di Crescentino, Livia Scuncio.