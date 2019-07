Entra al ristorante e spara all'ex moglie: morta la donna, tre persone ferite - VIDEO

Sta proseguendo senza sosta la caccia all'uomo della polizia e dei carabinieri nei confronti di Domenico "Mimmo" Massari, il 54enne che nella serata di ieri, intorno alle 22.00 ha ucciso al ristorante Aquario a Savona in via Nizza, la ex moglie Deborah Ballesio, 39 anni.

Un tragico epilogo che è costato la vita alla donna, organizzatrice della serata karaoke nel locale savonese, nel quale erano presenti circa 40 persone. 7 colpi d'arma da fuoco sono stati sparati da Massari, che si è dato subito alla fuga e che avrebbero colpito mortalmente l'ex moglie e ferito gravemente una donna di 62 anni alla gamba (attualmente ricoverata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure) e di striscio un'altra donna e una bambina (trasportate invece al San Paolo di Savona).

Tanta la paura per le persone presenti che subito hanno pensato ad un attentato ma poi hanno dovuto far fronte alla tragica realtà.

Massari, secondo le prime informazioni giunte da alcuni testimoni sarebbe arrivato e si sarebbe dileguato dalla spiaggia. Per quello questa notte i vigili del fuoco hanno setacciato la zona e soprattutto un canale di scolo che sfocia proprio nello specchio acqueo zinolese.

L'episodio è purtroppo il tragico epilogo di una storia che aveva già visto l'uomo condannato per il reato di stalking nei confronti della donna: nel 2015 proprio lui aveva dato fuoco al night di Altare, locale di proprietà dell'ex compagna. Per quel fatto patteggiò una condanna di tre anni e due mesi.

Il racconto della tragica serata: