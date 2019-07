Aumentare il proprio business grazie a Linkedin

Il gruppo CNA Giovani Imprenditori Piemonte Nord organizza, in collaborazione con Execus, il seminario “Perché Linkedin?”.L’incontro si terrà martedì 16 luglio alle 19 nella sede Cna di via Caneto 58 a Borgomanero e la partecipazione è aperta anche alle imprese del vercellese associate.

Come sfruttare al meglio il proprio profilo; la corretta strategia per attirare nuovi clienti interessanti e interessati; come aumentare il proprio business grazie al Social Selling sono gli argomenti che verranno trattati nel corso delle lezioni.