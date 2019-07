Sono ancora frammentarie le informazioni relative a un incidente stadale avvenuto nella giornata di domenica a Gattinara.

Il sinistro ha coinvolto un'auto e una moto e ha come bilancio una ragazza ferita: dalle prime informazioni si tratta di una ventenne, soccorsa dai mezzi del 118 e trasportata in ospedale in codice giallo.

Accertamenti sulla dinamica sono in corso da parte delle forze dell'ordine.

(notizia in aggiornamento)