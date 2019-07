Lascia in auto la nipotina di 4 anni

Rischia una denuncia per omessa custodia di minore, un uomo la cui identità non è stata resa nota, che nella mattinata di ieri 13 luglio, avrebbe lasciato la propria nipotina di 4 anni chiusa all'interno di un'auto di grossa cilindrata a San Giacomo di Masserano. I carabinieri intervenuti hanno identificato un uomo di origine straniera ma residente nel Biellese, zio o nonno della piccola. Da alcune indiscrezioni il famigliare che non parla l'italiano sarebbe stato trovato al bar Il Cantinero mentre stava giocando alle slot. Tutto comunque da verificare e accertare da parte dei militari negli accertamenti successivi.