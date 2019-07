Addio a Gianni Olmo, poeta e anima del "Prisma"

Asigliano dice addio a uno dei suoi personaggi più amati: a 80 anni è morto Gianni Olmo, geometra ma soprattutto poeta e grande appassionato di cultura e di teatro. Si era fatto conoscere nel concorso di poesia organizzato dal concittadino, Antonio Dattrino, altro appassionato di poesia e tradizioni. Olmo s’era imposto con testi ironici e divertenti e poi si era messo egli stesso a promuovere un premio di poesia che ospitava al Prisma, sala da ballo che, nella memoria degli asiglianesi, resta un indelebile ricordo della gioventù.

A raccontare il clima vissuto in quegli anni è il vicesindaco del paese, Lillo Bongiovanni, che ricorda Olmo in un post su Facebook. "Ci vorrebbero per raccontare quello che sei stato per me.... eri un collega geometra con la passione infinita per il teatro e per la poesia. Sei e resterai per tutti noi il Gianni del Prisma. I ragazzi della mia generazione sono cresciuti nel tuo locale vero e unico polo attrattivo della zona. Ci facevi pattinare in pista sulle note di Rick Astley..... Sei stato il padrino di numerose coppie che hanno vissuto da te i primi sentimenti di gioventù guardando Dirty Dancing sul tuo maxi schermo. Con le tue poesie ci hai emozionato e sei riuscito a commuovere anche i più "granitici". Il mio rammarico è non essere riusciti a pubblicare la seconda edizione delle tue poesie per i tuoi 80 anni che avevamo in mente di presentare in Santa Marta appena guarito. Ciao Gianni sei un altro Asiglianese innamorato del suo paese che se ne va...."

Appassionato di teatro, Olmo aveva creato una compagnia di teatro dialettale e messo in scena un testo ispirato ai racconti degli anziani e, al Prisma, aveva ospitato musicisti e gruppi di richiamo.

Gianni Olmo lascia la moglie Rita e la figlia Isabella, con Stefano: il rosario verrà recitato domenica alle 16,30 nella chiesa parrocchiale di Asigliano dove, martedì alle 15 verranno officiati i funerali.