Lavori sulle strade provinciali. "Sicurezza e pulizia sono un diritto di tutti"

Le strade provinciali di Valsesia e Vercellese sono interessate, in queste settimane, da importanti interventi di bitumatura e rifacimento della segnalatica sostenuti dalla Provincia e inseriti in un piano triennale di opere di manutenzione della rete stradale.

"Dopo la Motta - Caresana, la Pertengo - Costanzana in una settimana arriva il rifacimento completo della Desana - Asigliano - spiega con un post il presidedente della Provincia, Carlo Riva Vercellotti -. Intere tratte, asfaltate l’ultima volta nel secolo scorso, tornano curate e più sicure. Perché non importa che il Codice della Strada le classifiche come secondarie. Per noi tutti i cittadini hanno pari diritti e anche chi abita in una piccola comunità merita servizi e strade degni di un Paese civile".

Analoghi interventi di bitumatura avevano già interessato la strada della Valsesia, nell'abitato di Scopa e nella zona dei Dinelli, mentre, nel corso delle ultime settimane, sono state ripulite le banchine e recuperati i cordoli di rotonde e incroci.

"Sono le “strade dell’uguaglianza" che devono farci sentire orgogliosi della nostra provincia e della nostra terra - conclude Riva Vercellotti -. E da domani si riparte... saremo in Alta Valsesia".